Полковник, борючись із російськими окупантами, 7 травня героїчно віддав своє життя за мирне небо над Україною. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила Валерія Олєйнікова.

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А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Сильний командир та льотчик, вірний друг та хороша людина. Вічна пам'ять Герою. Герої не вмирають – вони вічно живуть в наших серцях,

– написала дівчина.

Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Вічна пам'ять герою! Співчуття рідним і близьким.

Що відомо про загиблого Героя

Ігор Бедзай обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил з авіації. У 2014 році був виконувачем обов'язків командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

Одеське видання "Думська" пише, що він був уродженцем Миколаєва, за життя про нього ходили легенди, згадували Героя як приклад відданості країні та своєму військовому обов’язку.

Полковник був блискучим офіцером, добрим командиром, великим професіоналом своєї справи, котрий літав як на вертольотах, так і на літаках, і при цьому був дуже скромною людиною.

Зверніть увагу! Ігор Бедзай був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

Вивели техніку з окупованого Криму

У 2014 році 10-та бригада морської авіації під керівництвом Ігоря Бедзая провела масштабну операцію з порятунку своїх літаків і гелікоптерів. Під дулами автоматів наші військовослужбовці вивели бойову техніку з окупованого Криму та стали єдиним підрозділом, якому це вдалося зробити.

В умовах повної тиші у радіоефірі, на холодних двигунах українські пілоти піднялися в небо з аеродрому в Новофедорівці та забрали техніку з Кульбакіно. Після цього викрали ще один борт.

Завдяки Бедзаю зберегли морську авіацію

Волонтер Тарас Чмут розповів, що у 2014 році Ігор Бедзай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва".

З його слів, фактично завдяки лідерству полковника Україна змогла зберегти Морську авіацію.