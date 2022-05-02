Об этом президент Украины заявил во время своего вечернего видеообращения, передает 24 канал. Соответствующий указ Зеленский подписал накануне.

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438 военных получили государственные награды

Среди них – старший лейтенант Тодоров Дмитрий Русланович, который борется против оккупантов на территории Донецкой области. Зеленский присвоил ему звание Героя Украины за личную смелость и чрезвычайную эффективность в боях против российских захватчиков.

Вечная слава каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем погибшим за Украину! Слава Украине! – так завершил свое видеообращение Владимир Зеленский.

Всего за два месяца полномасштабного вторжения России многие украинские военные были отмечены государственными наградами. В частности, по состоянию на 25 апреля, доподлинно известно, что звание Героя Украины получили 142 военнослужащих. В целом разные госнаграды получили уже почти 10 тысяч украинских защитников.

К примеру, недавно звание Героя Украины присвоили командующему Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву. Его назначили на этот пост еще 27 марта 2020 года.

Интересно, что недавно Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая приезжала в Киев 1 мая, орденом княгини Ольги. Она подчеркнула, что прибыла, чтобы поблагодарить украинцев за их войну за свободу. Политик пообещала – Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Орден княгини Ольги – государственная награда Украины, которую получают женщины за выдающиеся достижения в разных сферах: от государственной – до образовательной, культурной, благотворительной и т.д. Знаки этого ордена создал художник Алексей Руденко.

Сейчас международная поддержка Украины только усиливается. К примеру, Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом в Киеве. Они обсудили как политическое, так и финансовое взаимодействие между двумя государствами. Президент подчеркнул, что благодарен представителям Дании за то, что возобновляют работу посольства в столице Украины.

Обращение Владимира Зеленского за 2 мая: смотрите видео