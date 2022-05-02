Про це президент України заявив під час свого вечірнього відеозвернення, передає 24 канал. Відповідний указ Зеленський підписав напередодні.

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438 військових отримали державні нагороди

Серед них – старший лейтенант Тодоров Дмитро Русланович, який бореться проти окупантів на території Донецької області. Зеленський присвоїв йому звання Героя України за особисту сміливість та надзвичайну ефективні в боях проти російських загарбників.

Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні! – так завершив своє відеозвернення Володимир Зеленський.

Загалом за понад два місяці повномасштабного вторгнення Росії багато українських військових були відзначені державними нагородами. Зокрема, станом на 25 квітня, достеменно відомо, що звання Героя України отримали 142 військовослужбовці. А загалом різні держнагороди отримали вже майже 10 тисяч українських захисників.

До прикладу, нещодавно звання Героя України присвоїли командувачу Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву. Його призначили на цю посаду ще 27 березня 2020 року.

Цікаво, що нещодавно Володимир Зеленський нагородив спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка приїздила до Києва 1 травня, орденом княгині Ольги. Вона підкреслила, що прибула, щоб подякувати українцям за їхню війну за свободу. Політикиня пообіцяла – Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну.

Орден княгині Ольги – державна нагорода України, яку отримують жінки за видатні досягнення в різних сферах: від державної – до освітньої, культурної, благодійницької тощо. Знаки цього ордену створив художник Олексій Руденко.

Зараз міжнародна підтримка України лише посилюється. До прикладу, Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві. Вони обговорили як політичну, так і фінансову взаємодію між двома державами. Президент підкреслив, що вдячний представникам Данії за те, що відновлюють роботу посольства у столиці України.

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