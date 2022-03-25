Так случилось и 26 февраля, на третий день войны. Вблизи Херсона была обстреляна машина скорой помощи.

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Автомобилем везли раненого в больницу. В результате обстрела погиб водитель скорой и пациент. Фельдшер получил ранение. Автомобиль сгорел дотла.

Видео последствий обстрела автомобиля скорой помощи вблизи Херсона

Погибшим водителем оказался 64-летний Владимир Ковальчук.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил его медалью "За спасенную жизнь" (посмертно).

Такие же медали также посмертно получили заведующая аптекой из Казачьей Лопани Наталья Демиденко, врач-реаниматолог из Кременной Сергей Половинченко, санитарка из Северодонецка Валентина Рыхло и водитель скорой из Северодонецка Виктор Слепцов.

В общей сложности 24 марта сразу 31 медицинский работник был отмечен медалями, орденами и почетными званиями.