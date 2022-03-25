Так сталося і 26 лютого, на третій день війни. Поблизу Херсона тоді була обстріляна машина швидкої допомоги.

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Автомобілем везли пораненого в лікарню. Внаслідок обстрілу загинув водій швидкої та пацієнт. Фельдшер отримав поранення. Автомобіль згорів вщент.

Відео наслідків обстрілу автомобіля швидкої допомоги поблизу Херсона

Загиблим водієм виявився 64-річний Володимир Ковальчук.

Президент України Володимир Зеленський нагородив його медаллю "За врятоване життя" (посмертно).

Такі ж медалі також посмертно отримали завідувачка аптеки з Козачої Лопані Наталія Демиденко, лікар-реаніматолог з Кремінної Сергій Половинченко, санітарка з Сєвєродонецька Валентина Рихло та водій швидкої з Сєвєродонецька Віктор Слєпцов.

Загалом 24 березня одразу 31 медичний працівник був відзначений медалями, орденами та почесними званнями.