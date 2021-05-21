Соответствующий указ № 202/2021 опубликован на сайте главы государства 20 мая. В документе указано, что награды получили военные за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним Вытаскивала бойцов из-под обстрела под Шумами: военный медик получила орден Хмельницкого
Кто именно из военнослужащих получил награды от Зеленского 20 мая
Орден "За мужество" III степени – 9 защитников Украины (8 – посмертно)
- Гелебрант Виктор Васильевич, младший сержант – посмертно.
Погиб 5 апреля от вражеской пули у Золотого.
- Грабар Андрей Владимирович, младший сержант – посмертно.
Погиб у Водяного 19 марта после вражеских обстрелов из минометов и гранатометов.
- Грасс Герман Андреевич, солдат.
- Карлийчук Ярослав Васильевич, старший солдат – посмертно.
Получил смертельное пулевое ранение 12 апреля.
- Мороз Владислав Анатольевич, солдат – посмертно.
Погиб 5 апреля от обстрела боевиков возле поселка Спартак Донецкой области.
- Оноприенко Владимир Владимирович, старший солдат – посмертно.
Погиб ночью 11 марта во время вражеского обстрела под Старогнатовкой.
- Пекур Александр Валентинович, старший солдат – посмертно.
Погиб 12 марта от пули снайпера у Марьинки.
- Теперик Андрей Сергеевич, старший солдат – посмертно.
Смертельно ранен 10 апреля у Золотого.
- Юшко Денис Павлович, матрос – посмертно.
Погиб 8 апреля 2021 года от пули снайпера у Водяного.
Медаль "Защитнику Отечества" – 11 военнослужащих
- Билык Юрий Григорьевич, лейтенант.
- Головецкий Константин Николаевич, старший сержант.
- Гончар Артур Александрович, старший солдат.
- Косенко Руслан Валентинович, старший солдат.
- Лукьяненко Андрей Анатольевич, старший солдат.
- Лукьянов Максим Тарасович, сержант.
- Лямин Александр Петрович, прапорщик.
- Маник Николай Леонидович, старший лейтенант.
- Норкин Илья Юрьевич, старший солдат.
- Самокиш Дмитрий Сергеевич, старший лейтенант запаса.
- Турчак Юрий Юрьевич, матрос.
К слову 9 мая Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинок