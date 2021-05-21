Соответствующий указ № 202/2021 опубликован на сайте главы государства 20 мая. В документе указано, что награды получили военные за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним Вытаскивала бойцов из-под обстрела под Шумами: военный медик получила орден Хмельницкого

Кто именно из военнослужащих получил награды от Зеленского 20 мая

Орден "За мужество" III степени – 9 защитников Украины (8 – посмертно)

  • Гелебрант Виктор Васильевич, младший сержант – посмертно.
    Погиб 5 апреля от вражеской пули у Золотого.
     
  • Грабар Андрей Владимирович, младший сержант – посмертно.
    Погиб у Водяного 19 марта после вражеских обстрелов из минометов и гранатометов. 
     
  • Грасс Герман Андреевич, солдат.
     
  • Карлийчук Ярослав Васильевич, старший солдат – посмертно.
    Получил смертельное пулевое ранение 12 апреля.
     
  • Мороз Владислав Анатольевич, солдат – посмертно.
    Погиб 5 апреля от обстрела боевиков возле поселка Спартак Донецкой области. 
     
  • Оноприенко Владимир Владимирович, старший солдат – посмертно.
    Погиб ночью 11 марта во время вражеского обстрела под Старогнатовкой.
     
  • Пекур Александр Валентинович, старший солдат – посмертно.
    Погиб 12 марта от пули снайпера у Марьинки.
     
  • Теперик Андрей Сергеевич, старший солдат – посмертно. 
    Смертельно ранен 10 апреля у Золотого.
     
  • Юшко Денис Павлович, матрос – посмертно. 
    Погиб 8 апреля 2021 года от пули снайпера у Водяного.

Медаль "Защитнику Отечества" – 11 военнослужащих

  • Билык Юрий Григорьевич, лейтенант.
  • Головецкий Константин Николаевич, старший сержант.
  • Гончар Артур Александрович, старший солдат.
  • Косенко Руслан Валентинович, старший солдат.
  • Лукьяненко Андрей Анатольевич, старший солдат.
  • Лукьянов Максим Тарасович, сержант.
  • Лямин Александр Петрович, прапорщик.
  • Маник Николай Леонидович, старший лейтенант.
  • Норкин Илья Юрьевич, старший солдат.
  • Самокиш Дмитрий Сергеевич, старший лейтенант запаса.
  • Турчак Юрий Юрьевич, матрос.

К слову 9 мая Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинок