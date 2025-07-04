Десятки "Шахедов" во время ночной атаки сбили дроны-перехватчики, – Зеленский

Россия атаковала Украину в ночь на 4 июля с помощью ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет. Десятки вражеских БпЛА сбили дроны-перехватчики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского, обнародованное в пятницу, 4 июля.

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Что сказал Зеленский об отражении атаки

Владимир Зеленский констатировал, что россияне запустили по Украине более 500 ударных беспилотников и ракет. По его словам, несмотря на сложности значительную часть воздушных целей сбили. Впрочем, есть и попадания.

Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов – дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача,

– сказал он.

Ранее, комментируя атаку, президент назвал ее одной из самых масштабных. Он отметил, что первые воздушные тревоги начались почти одновременно с началом обсуждения телефонного разговора Трампа с Путиным.