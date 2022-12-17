Зеленский подчеркнул, что ядерная риторика – доказательство слабости, а также – неполноценности. Соответствующее заявление президент сделал французскому СМИ.

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Возможное обращение к применению ядерного оружия – это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, совершенно больные люди, которые позволяют себе такой шаг,

– подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Путина интересуют только собственные интересы. Русскими он правит, как рабами.

Зеленский готов выйти на ринг с Путиным

Украинский лидер заметил, что готов выйти на ринг с Путиным.

"Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду – он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным", – сказал Зеленский.

Обратите внимание! WSJ заявил, что Путин перед началом полномасштабного вторжения приказал Кадырову убить Зеленского. В Кремле планировали, что Кадыров должен был занять правительственные кварталы.