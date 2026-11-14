Путин хочет захватить Константиновку под предлогом спасения мирных жителей, – Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам, комментируя предложение России о проведении операции в Константиновке.

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Зачем России нужна операция в Константиновке?

По словам президента, российская идея якобы спасения мирного населения является попыткой заставить Украину покинуть город. После этого оккупанты могли бы беспрепятственно войти туда и установить контроль над всей Константиновкой.

Зеленский подчеркнул, что объяснил американским переговорщикам ситуацию в городе. Сейчас там находятся украинские военные и российские оккупанты, между которыми продолжаются бои.

Путин просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки, а они вошли и таким образом оккупировали весь город. Но мы здесь глубоко в курсе дела и все учитываем– Зеленский

Он также отметил, что Украина делает все возможное, чтобы мирные жители могли покинуть опасные районы. Эвакуацию проводят при первой же возможности.

В Олешках у нас был один успех – самый важный: людей разблокировали, но не забывайте, кто их заблокировал и для чего? "Русские" заблокировали людей, разместили там мины. Люди остались без еды. Я попросил наших ребят с помощью дронов доставить им еду, воду и т. д. – и люди там получали еду и воду– напомнил президент

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Зеленский убежден, что в случае захвата Константиновки российские войска продолжат наступление на другие города Донецкой области. В частности, следующими целями могут стать Краматорск и Славянск.

Президент добавил, что Россия уже около полутора лет пытается захватить Константиновку, теряя во время штурмов значительное количество личного состава. По его словам, в октябре российская армия понесла рекордные месячные потери за все время полномасштабной войны – 54 тысячи военных убитыми и тяжелоранеными.

Президент также рассказал, что попросил командующего группировкой объединенных сил Михаила Драпатого определить населенные пункты, где остаются заблокированными гражданские лица, в частности дети. Украина передала американской стороне перечень из семи-восьми таких населенных пунктов.

Однако Россия не предложила провести гуманитарные операции ни в одном из них.

Если бы им были важны жизни гражданских лиц, они могли бы предложить какие-то подобные операции в селах, расположенных вблизи Олешек. Кто будет против? Никто– добавил Зеленский

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Напомним, Владимир Путин предложил провести в Константиновке так называемую гуманитарную миссию, следуя примеру Олешек. Российский диктатор заявил, что в городе якобы остаются 400–500 гражданских лиц, и заверил в готовности гарантировать безопасность операции. В то же время украинская сторона предупреждает о возможных военных рисках такой инициативы.