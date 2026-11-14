Путін хоче захопити Костянтинівку під виглядом порятунку цивільних, – Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів журналістам, коментуючи російську пропозицію щодо проведення операції в Костянтинівці.

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Навіщо Росії потрібна операція в Костянтинівці?

За словами президента, російська ідея нібито порятунку мирного населення є спробою змусити Україну залишити місто. Після цього окупанти могли б безперешкодно зайти туди та встановити контроль над усією Костянтинівкою.

Зеленський наголосив, що пояснив американським переговорникам ситуацію в місті. Наразі там перебувають українські військові та російські окупанти, між якими тривають бої.

Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто. Але ми тут глибоко в матеріалі та все враховуємо– Зеленський

Він також зауважив, що Україна робить усе можливе, аби цивільні могли залишити небезпечні райони. Евакуацію проводять за першої можливості.

В Олешках у нас був один успіх – найважливіший: людей розблокували, але не забувайте, хто їх заблокував і для чого? “Рускі” заблокували людей, розмістили там міни. Люди залишилися без їжі. Я попросив наших хлопців за допомогою дронів доставити їм їжу, воду тощо – і люди там отримували їжу та воду– нагадав президент

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Зеленський переконаний, що в разі захоплення Костянтинівки російські війська продовжать наступ на інші міста Донеччини. Зокрема, наступними цілями можуть стати Краматорськ і Слов'янськ.

Президент додав, що Росія вже близько півтора року намагається захопити Костянтинівку, втрачаючи під час штурмів значну кількість особового складу. За його словами, у жовтні російська армія зазнала рекордних місячних втрат за весь час повномасштабної війни – 54 тисячі військових убитими та важко пораненими.

Президент також розповів, що попросив командувача угруповання об'єднаних сил Михайла Драпатого визначити населені пункти, де залишаються заблоковані цивільні, зокрема діти. Україна передала американській стороні перелік із семи-восьми таких населених пунктів.

Однак Росія не запропонувала провести гуманітарні операції в жодному з них.

Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешок. Хто буде проти? Ніхто– додав Зеленський

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Нагадаємо, Володимир Путін запропонував провести в Костянтинівці так звану гуманітарну місію за прикладом Олешок. Російський диктатор заявив, що в місті нібито залишаються 400 – 500 цивільних, та запевнив у готовності гарантувати безпеку операції. Водночас українська сторона застерігає про можливі військові ризики такої ініціативи.