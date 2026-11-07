"Они не хотят отдавать нашу землю Путину": Зеленский выступил с заявлением о новом составе Конгресса

Такое мнение президент высказал в интервью CNN.

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Что сказал Зеленский о новом составе Конгресса?

По словам Зеленского, новоизбранные конгрессмены не приравнивают Украину к России и открыто называют Москву агрессором.

Президент подчеркнул, что для Украины важно сохранить поддержку обеих американских партий.

Он также отметил, что уже слышал от новоизбранных конгрессменов и представителей Демократической партии заверения в поддержке Киева.

Зеленский подчеркивает: эти политики не пытаются занимать нейтральную позицию между Украиной и Россией, признают Москву агрессором и не поддерживают передачу украинских территорий России.

Они на нашей стороне, не пытаются балансировать между нами и Россией. Они не боятся называть Россию агрессором. Они не хотят отдавать нашу землю Путину– пояснил президент.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на усиление помощи со стороны США, ведь переживает сложный период из-за массированных российских атак. Россия обстреливает гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в частности школы, применяя иранские дроны, баллистические и крылатые ракеты.

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"Именно поэтому я сказал, что мы действительно рассчитываем на усиление двухпартийной поддержки. Она нам очень нужна", – подытожил Зеленский.

Также в этом интервью политик прокомментировал слова Дональда Трампа, который заявил, что Россия "почти ничего не делала" в Украине. Он отметил, что эти слова болезненны для украинского общества и совсем не те, которых они ожидают от самой могущественной страны мира.