"Вони не хочуть віддавати нашу землю Путіну": Зеленський зробив заяву про новий склад Конгресу

Таку думку президент висловив в інтерв'ю CNN.

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Що сказав Зеленський про новий склад Конгресу?

За словами Зеленського, новообрані конгресмени не прирівнюють Україну до Росії та відкрито називають Москву агресором.

Президент наголосив, що для України важливо зберегти підтримку обох американських партій.

Він також зазначив, що вже чув від новообраних конгресменів і представників Демократичної партії запевнення в підтримці Києва.

Зеленський підкреслює: ці політики не намагаються займати нейтральну позицію між Україною та Росією, визнають Москву агресором і не підтримують передачу українських територій Росії.

Вони на нашому боці, не намагаються балансувати між нами й Росією. Вони не бояться називати Росію агресором. Вони не хочуть віддавати нашу землю Путіну– пояснив президент.

Глава держави додав, що Україна розраховує на посилення допомоги США, адже переживає складний період через масовані російські атаки. Росія обстрілює цивільну та енергетичну інфраструктуру, зокрема школи, застосовуючи іранські дрони, балістичні й крилаті ракети.

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"Саме тому я сказав, що ми справді розраховуємо на посилення двопартійної підтримки. Вона нам дуже потрібна", – підсумував Зеленський.

Також в цьому інтерв'ю політик прокоментував заяву Дональда Трампа, який сказав, що Росія "майже нічого не робила" в Україні. Він зауважив, що ці слова є болючими для українського суспільства і зовсім не тими, які вони очікують від наймогутнішої країни світу.