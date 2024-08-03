Зеленский отреагировал на первое "золото" Украины на Олимпийских играх-2024

Украинские спортсменки получили "золото" по фехтованию для Украины на Олимпиаде. Президент уже отреагировал на такое достижение наших представителей.

В нашу команду вошли Елена Кровацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова, а также бронзовая медалистка этих Игр Ольга Харлан. Именно они добыли в борьбе первое "золото".

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Реакция Зеленского на победу

Украинское золото на Играх в Париже! Наша сборная по фехтованию на саблях: Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают,

– написал глава государства.

Президент также добавил, что Украина и на Олимпийских играх, и в это время "умеет вдохновлять". В то же время по поводу достижения наших спортсменок высказался и глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

"Алина Комащук и Юлия Бакастова, представительницы Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины, часть этой победы. Наши талантливые спортсмены продолжают демонстрировать высокий уровень профессионализма на спортивной арене. Искренне поздравляю девушек с крутым результатом", – сказал он.

Наши саблистки в напряженном финале были сильнее соперниц из Южной Кореи, и одержали победу со счетом 45:42. К слову, по количеству наград на Олимпийских играх Харлан переплюнула предательницу Украины пловчиху Яну Клочкову.