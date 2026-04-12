Зеленский отреагировал на результаты выборов в Венгрии

После подсчета большинства бюллетеней партия "Тиса" Петера Мадяра получает значительное преимущество на парламентских выборах в Венгрии. Владимир Зеленский поздравил главного соперника Орбана с "убедительной победой".

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и готова развивать сотрудничество с Венгрией. Об этом говорится в его посте в соцсети.

Как Зеленский прокомментировал победу "Тисы" в Венгрии?

Владимир Зеленский отметил, что Европа и ее государства должны становиться сильнее.

Он также подчеркнул, что Украина готова к встречам и совместной конструктивной работе во благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе.

Напомним, что действующий премьер Венгрии и поклонник Путина Виктор Орбан был вынужден признать свое поражение и поздравить соперника с победой.

После подсчета более 93 процентов бюллетеней партия Тиса получает 138 мест в парламенте, а орбановский Фидес – 54.