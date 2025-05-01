Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал покушение на Стерненко

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что председатель СБУ Василий Малюк доложил о деталях расследования обстоятельств нападения на активиста и волонтера Сергея Стерненко.

Служба безопасности Украины задержала нападающую – оперативно, спасибо за это. Все факты о нападении будут представлены обществу,

– сообщил Зеленский.

Напомним, что днем 1 мая, около 13:30, на Сергея Стерненко было совершено нападение. В волонтера выстрелили из огнестрельного оружия. К счастью, Стерненко получил легкое ранение. Сейчас волонтер уже перенес операцию, его жизни ничего не угрожает.

СБУ оперативно задержала нападавшую. Как оказалось, покушение на жизнь Стерненко совершила женщина, которая в течение нескольких дней следила за активистом и даже поселились в доме, где он жил.