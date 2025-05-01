Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував замах на Стерненка

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що голова СБУ Василь Малюк доповів про деталі розслідування обставин нападу на активіста та волонтера Сергія Стерненка.

Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству,

– повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що вдень 1 травня, близько 13:30, на Сергія Стерненка було скоєно напад. У волонтера вистрілили з вогнепальної зброї. На щастя, Стерненко отримав легке поранення. Наразі волонтер вже переніс операцію, його життю нічого не загрожує.

СБУ оперативно затримала нападниці. Як виявилося, замах на життя Стерненка скоїла жінка, яка протягом кількох днів стежила за активістом та навіть оселися у домі, де він жив.