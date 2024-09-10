Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что нашему государству важно подчеркивать необходимость сохранения двухпартийной поддержки Украины, в частности республиканцами и демократами. По его мнению, это очень важно в контексте выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года в США.

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Двухпартийный диалог

Иван Ус подчеркнул, что было бы логично провести встречу с Камалой Харрис – кандидатом от Демократической партии и Дональдом Трампом – кандидатом от республиканцев.

И это следует объяснять тем, что Украине важно иметь контакты с двумя партиями, ведь нам нужна помощь от обеих сторон,

– отметил главный консультант института стратегических исследований.

Он предположил, что такое взаимодействие, особенно перед выборами, может восприниматься негативно демократами, но это важно. У обоих кандидатов почти равные шансы на победу.

К теме. Новые опросы показывают, что Дональд Трамп сохраняет устойчивую поддержку, опережая Камалу Харрис лишь на 1%. В основных штатах оба кандидата имеют почти равные шансы. Опросы свидетельствуют о напряженной борьбе перед выборами.

Прошлые ошибки

Иван Ус отметил, что нашему государству не стоит повторять ошибку, которую Украина сделала в 2016 году, когда откровенно поддерживала Хиллари Клинтон, однако тогда победил Дональд Трамп.

Поэтому нам понадобилось время, чтобы построить деловые отношения с администрацией Трампа. Сейчас, чтобы не повторять эту ошибку, можно провести встречи с двумя кандидатами,

– сказал он.

Главный консультант института стратегических исследований добавил, что во время визита важно подчеркнуть, что Украина не намерена вмешиваться во внутреннюю политику США, ведь нам важна гарантия двухпартийной поддержки после завершения выборов и инаугурации нового президента.