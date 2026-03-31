Зеленский ответил, будет ли энергетическое перемирие с Россией
- Украина готова к перемирию с Россией относительно ударов по энергетическим объектам, но решение зависит от Москвы.
- Россия не посылала сигналов об энергетическом перемирии, то есть Киев планирует передать предложение США для дальнейших действий.
Украина готова к перемирию с российской стороной, в частности, относительно ударов по объектам энергетики. Впрочем все будет зависеть от позиции и решения России.
Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в рамках "Bucha Summit 2026", сообщает 24 Канал.
Есть ли договоренности об энергетическом перемирии?
Президент сообщил, что пока Россия не посылала никаких сигналов относительно введения потенциального энергетического перемирия. Киев планирует передать такое предложение США, которые, в свою очередь, объявят эту идею России.
Также он прокомментировал информацию о том, что некоторые партнеры обращались к Киеву с просьбой ослабить удары против российской нефтяной инфраструктуры на фоне глобального кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Насчет сигналов не бить по энергетике – это не новый трек. Но кто нам такие сигналы передает – не буду говорить, просто не могу. Если они будут согласны прекратить удары по энергетике – мы будем отвечать зеркально,
– ответил Владимир Зеленский.
К слову, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий объяснял в комментарии для 24 Канала, что перемирие может быть использовано для дипломатического влияния, но Россия, вероятно, нарушит его.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приостановить удары по российской энергетике, если Россия также согласится на прекращение подобных ударов и заявил о готовности к переговорам.
- Также советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия не готова ни к перемирию, ни к какому-либо другому формату остановки активной фазы войны, и не хочет прекратить удары по гражданскому населению.
- До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия не увидела четкого предложения о перемирии на Пасху в словах Зеленского, заявив, что для достижения мира Киев должен принять соответствующие решения.