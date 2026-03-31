Зеленский ответил, будет ли энергетическое перемирие с Россией

Украина готова к перемирию с российской стороной, в частности, относительно ударов по объектам энергетики. Впрочем все будет зависеть от позиции и решения России.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в рамках "Bucha Summit 2026", сообщает 24 Канал.

Есть ли договоренности об энергетическом перемирии?

Президент сообщил, что пока Россия не посылала никаких сигналов относительно введения потенциального энергетического перемирия. Киев планирует передать такое предложение США, которые, в свою очередь, объявят эту идею России.

Также он прокомментировал информацию о том, что некоторые партнеры обращались к Киеву с просьбой ослабить удары против российской нефтяной инфраструктуры на фоне глобального кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Насчет сигналов не бить по энергетике – это не новый трек. Но кто нам такие сигналы передает – не буду говорить, просто не могу. Если они будут согласны прекратить удары по энергетике – мы будем отвечать зеркально,

– ответил Владимир Зеленский.

К слову, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий объяснял в комментарии для 24 Канала, что перемирие может быть использовано для дипломатического влияния, но Россия, вероятно, нарушит его.

