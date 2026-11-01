"Они – агрессоры": Зеленский прокомментировал стремление России получить гарантии безопасности

Украинский лидер напомнил, что Россия развязала кровавую войну. Об этом глава государства заявил в интервью турецкой службе CNN.

Adv

популярные видео

Что сказал Зеленский

Президент откровенно удивился риторике российских властей относительно защиты собственных границ и интересов.Глава государства отметил, что в защите и безопасности обязательств прежде всего нуждается украинская сторона, которая подверглась неспровоцированному нападению.

В то же время стремление Кремля получить аналогичные условия выглядит как минимум непонятно на фоне развязанной им войны.

Недавно Россия также заявила, что хочет гарантий безопасности. Но они агрессоры. Чьего нападения они боятся? Они боятся нас? Я не понимаю. Именно мы нуждаемся в гарантиях безопасности, потому что на нас напали– заявил Зеленский.

Ранее глава государства предполагал, что страны Запада когда-нибудь смогут рассмотреть опасения Москвы. В то же время он подчеркнул, что сначала необходимо обеспечить безопасность самой Украины.