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"Вони – агресори": Зеленський прокоментував бажання Росії отримати гарантії безпеки

Данило Жоров
Зеленський прокоментував російські заяви про гарантії безпеки

Зеленський прокоментував російські заяви / Getty Images (ілюстративне)

Представники Росії регулярно виступають з вимогами гарантій безпеки. У неділю, 1 листопада, Володимир Зеленський відреагував на нещодавні заяви Москви.

Український лідер нагадав, що Росія розв'язала криваву війну. Про це глава держави сказав у інтерв'ю турецькій службі CNN.

 
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Що сказав Зеленський

Президент відверто здивувався риториці російської влади щодо захисту власних кордонів та інтересів.

Глава держави зауважив, що захисту та безпекових зобов'язань передусім потребує українська сторона, яка зазнала неспровокованого нападу.

Натомість прагнення Кремля отримати аналогічні умови виглядають щонайменше незрозуміло на тлі розв'язаної ним війни.

Нещодавно Росія також заявила, що хоче гарантій безпеки. Але вони є агресорами. Чийого нападу вони бояться? Вони бояться нас? Я не розумію. Саме ми потребуємо гарантій безпеки, тому що на нас напали– заявив Зеленський.

Раніше глава держави припускав, що країни Заходу колись зможуть розглянути занепокоєння Москви. Водночас він наголосив, що спочатку необхідно гарантувати безпеку самої України.

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