Владимир Зеленский признался, что никогда не жалеет, когда решает что-то делать. Главной задачей является достичь результата.

По словам Зеленского, он страшно расстроится, если однажды поймет, что напрасно потерял 5 лет на посту президента.

Заметьте Много лет давили на страну, – Зеленский объяснил, почему так сложно реформировать Украину

Если после этих 5 лет я пойму, что не сделал того, что хотел, и потратил эти годы впустую, я буду жалеть об этом времени. Я всегда думаю о времени,

– заявил президент.

Зеленский заявил, что всегда думает о времени. Ведь это его время или время, которое он может провести со своими детьми. Президент признался: он совсем не видит, как растут его дети.

Что еще сказал Зеленский