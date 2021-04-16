Я всегда думаю о времени, –Зеленский ответил, о чем больше всего сожалеет с начала президентства
Владимир Зеленский признался, что никогда не жалеет, когда решает что-то делать. Главной задачей является достичь результата.
Источник:Офис Президента
По словам Зеленского, он страшно расстроится, если однажды поймет, что напрасно потерял 5 лет на посту президента.
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Если после этих 5 лет я пойму, что не сделал того, что хотел, и потратил эти годы впустую, я буду жалеть об этом времени. Я всегда думаю о времени,
– заявил президент.
Зеленский заявил, что всегда думает о времени. Ведь это его время или время, которое он может провести со своими детьми. Президент признался: он совсем не видит, как растут его дети.
Что еще сказал Зеленский
- Своим главным успехом он считает то, что задал тон другим политикам.
- Украинцы уже поняли, каким может быть президент и больше не будут выбирать человека "с политическим нафталином".
- Такие изменения повлияют на ход многих вещей в Украине.
- Зеленский убежден, что есть великие люди и они меняют мир, какую бы сферу реализации для себя не выбрали. В частности, это Стив Джобс и Илон Маск.
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