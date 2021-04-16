Володимир Зеленський зізнався, що ніколи не шкодує, коли вирішує щось робити. Головним завданням є досягнути результату.

За словами Зеленського, він страшенно засмутиться, якщо одного разу зрозуміє, що марно втратив 5 років на посту президента.

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Якщо після цих 5 років я зрозумію, що не зробив того, що хотів, і витратив ці роки даремно, я шкодуватиму про цей час. Я завжди думаю про час,

– заявив президент.

Зеленський заявив, що це його час або час, який він може провести зі своїми дітьми. Президент зізнався: він зовсім не бачить, як зростають його діти.

Що ще сказав Зеленський