Красавица, но не твоя, – Зеленский ответил Путину на скандальное заявление

Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину на его одиозные слова "терпи, моя красавица". Их глава Кремля принял в контексте Украины, комментируя Минские соглашения.

Зеленский во время брифинга с Эммануэлем Макроном отметил, что Украина – действительно красавица. Но то, что Путин говорит "моя", – это уже слишком, сообщает 24 канал.

Заметьте Зеленский с Макроном договорились про локомотивы поездов и патрульные катера для Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина – терпелива, потому что это – признак мудрости.

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