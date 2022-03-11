Журналисты немецкого издания Die Zeit спросили Зеленского, считает ли он подписание этого документа исторической ошибкой. Президент же описал им свою позицию, пишет 24 канал.

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Зеленский: Гарантии не работают

Глава государства подчеркнул, что ошибкой для подписантов было нарушение условий меморандума. Ведь в мире есть страны, которые хотели бы иметь ядерное оружие или знающие, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-нибудь территорию.

"Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить им: мол вот гарантии безопасности, которые вы можете получить", – пояснил украинский президент.

Агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные мира,

– отметил Зеленский.

Россию следует наказать, – президент

Он подчеркнул, что Москва сама же гарантировала украинцам безопасность, а теперь пытается нас уничтожить . "Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение и добиться освобождения нашей территории – это, действительно, восстановить силу международного права. Запад на это способен", – убежден политик.