Журналісти німецького видання Die Zeit запитали Зеленського, чи вважає він підписання цього документа історичною помилкою. Президент натомість описав їм свою позицію, пише 24 канал.

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Зеленський: Гарантії не працюють

Глава держави наголосив, що помилкою для підписантів було порушення умов меморандуму. Адже у світі є країни, які хотіли б мати ядерну зброю або які знають, що сусіди хочуть їх захопити чи відібрати у них якусь територію.

"Якби ж "Будапешт" діяв, можна було б говорити їм: мовляв, ось гарантії безпеки, які ви можете отримати", – пояснив український президент.

Агресія проти України це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу,

– зазначив Зеленський.

Росію слід покарати, – президент

Він підкреслив, що Москва сама ж гарантувала українцям безпеку, натомість тепер намагається нас знищити. "Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення й домогтися звільнення нашої території – це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід на це здатний", – переконаний політик.

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