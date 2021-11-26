О разговоре с немецким политиком глава государства рассказал во время пресс-конференции 26 ноября. Меркель заверила его, что политика Германии по поддержке Украины действительно будет неизменной.

Важно Меркель заверила Зеленского, что новая агрессия России не останется без ответа

Чего ожидает глава государства от Германии

Впрочем, украинский президент убежден, что она должна быть даже еще лучше, чем была. Однако это уже будет темой его переговоров с новым немецким канцлером. Уже известно, что им станет 63-летний социал-демократ Олаф Шольц.

Как и любой прогрессивный человек я ожидаю предметных вещей. Результатов, которые бы нам очень сильно помогли. И в экономической, и в энергетической безопасности,

– подчеркнул Зеленский.

Говорится также и о результатах, которые бы помогли Украине быть энергетически независимой, и достичь покоя на украинском Донбассе. Также политик надеется на мощную санкционную политику, пока нам не вернут наши территории.

"Ждем со стороны Германии и мощных гарантий относительно газа и других энергоресурсов. И все же – максимального давления на Россию по прекращению военного конфликта на Донбассе. Войны, которая идет уже 8 лет", – добавил президент.

Зеленский: "Северный поток-2" – это трагедия

Глава государства вспомнил и саммит "нормандской четверки", который состоялся в Париже в конце 2020 года. Он отметил, что тогда удалось достичь ряда договоренностей именно при содействии правительства Меркель. "Тогда мы договорились с Россией. Я благодарен всем сторонам, Германия сыграла важную роль. Я бы хотел, чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь", – отметил он.

Я бы хотел, чтобы "Северный поток-2" был не просто оружием России или бизнесом некоторых стран, в частности – Германии и России. Для нас это большая трагедия,

– подчеркнул политик.

Зеленский предостерег, что новый российский газопровод может стать еще одним ресурсом, которым Россия будет пользоваться в дипломатическом переговорном процессе. Поэтому он хочет, чтобы в этом вопросе все происходило согласно законодательству, и чтобы Украина была защищенной.

Что ранее говорили в украинском МИДе

Об ожиданиях от нового немецкого правительства уже высказывался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина не ожидает радикальных изменений во внешней политике Берлина. Дипломат отметил, что в коалиционном соглашении есть "очень четкие формулировки в отношении Москвы". Впрочем, Киев хотел бы видеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку-2".

Глава МИД намерен вновь поднять вопрос о возможности предоставления Украине военной помощи со стороны Германии. Он подчеркнул, что пока нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для поставки оружия из любого государства. Мол, это поможет укрепить обороноспособность Украины.