Соответствующее заявление Президент сделал во время общения с украинскими журналистами. Это случилось 16 апреля – на 52-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Президент Украины ответил на вопрос о фото, на котором он, Валерий Залужный, Андрей Ермак. В частности, относительно того, что их хотят поссорить. Президент заметил, мол, все мы знаем, о ком идет речь.

Нет, у нас все нормально,

– заметил Президент.

Владимир Зеленский вспомнил, что фото сделали, когда ждали британскую делегацию. Тогда президент пошел встречаться с Борисом Джонсоном, Андрей Ермак – с их советником по безопасности, а Валерий Залужный – с их людьми из Минобороны.