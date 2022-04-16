Відповідну заяву Президент України зробив під час спілкування з українськими журналістами. Це трапилось 16 квітня – на 52 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський перед війною пропонував людям "все забути"

Президент України відповів на питання щодо фото, на якому він, Валерій Залужний, Андрій Єрмак. Зокрема щодо того, що їх хочуть посварити. Президент зауважив, мовляв, всі ми знаємо, про кого мова.

Ні, у нас все нормально,

– зауважив президент.

Володимир Зеленський пригадав, що фото зробили, коли чекали на британську делегацію. Тоді президент пішов зустрічатись з Борисом Джонсоном, Андрій Єрмак – з їхнім радником по безпеці, а Валерій Залужний – з їхніми людьми з Міноборони.

Президент зауважив, що фото було зроблене випадково, проте підписане – не випадково. Проте не розповів деталей, сказавши тільки "гразюка ззовні", а всередині у нас повне порозуміння.

Я на початку війни, у перший день війни я максимально з усіма зустрівся. Я сказав: " Нас чекає війна, буде складна". Ми вже всю оцінку ситуації (зробили – 24 канал), зрозуміли, що буде з Києвом й що була їхня задача номер один спочатку,

– сказав Зеленський.

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