Зеленский передал награду сестре матроса Скакуна, ценой жизни взорвавшего Генический мост

23 мая 2022 , 22:37
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Украинские защитники в войне против российских захватчиков проявляют невероятный героизм. Воины готовы к подвигам, которые входят в историю. К сожалению, иногда они идут по ним ценой своей жизни.

Украинские герои продолжают храбро защищать нашу страну от российских кафиров. Кое-где они совершают подвиги, которые с упоением обсуждают во всем мире.

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Передача награды сестре погибшего Героя

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська