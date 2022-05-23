Зеленский передал награду сестре матроса Скакуна, ценой жизни взорвавшего Генический мост
23 мая 2022 , 22:37Читати новину українською
Украинские защитники в войне против российских захватчиков проявляют невероятный героизм. Воины готовы к подвигам, которые входят в историю. К сожалению, иногда они идут по ним ценой своей жизни.
Украинские герои продолжают храбро защищать нашу страну от российских кафиров. Кое-где они совершают подвиги, которые с упоением обсуждают во всем мире.
Читайте также Воины ООС отразили 16 атак россиян: уничтожили танки, бронированную технику и беспилотники