Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все попытки втянуть наше государство во внутренние дела США тянутся еще со времен Петра Порошенко. Впрочем, он заверил, что Украина никогда не будет втягиваться и влиять на внутреннюю политику другого государства.

О трудностях в украинско-американских отношениях Владимир Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое опубликовал Офис Президента Украины.

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Я не знаю, как это было до меня. Действительно, существовали проблемы в отношениях между Украиной и США. И сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, происходит внедрение санкций, есть поддержка двух партий и лично президента Дональда Трампа,

– заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень важно для Украины, поэтому он не хочет испортить отношения с одним из наиболее влиятельных союзников для нашего государства.

"Я об этом говорил с Трампом, с Майком Помпео. Они понимают, что эти кейсы, через которые втягивают Украину – это все было еще во времена предыдущего президента", – заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что в США из-за этого относились к Украине как к "скандальной стране". По его словам, такая оценка ему не нравится, поскольку мы является совсем другой страной.

Почему слова Зеленского – не совсем правда

Большинство скандалов в украинско-американских отношениях произошли действительно во времена и при участии пятого президента. Впрочем, к самому громкому скандалу Петр Порошенко не имеет ни малейшего отношения.

Он касается разговора Трампа и Зеленского, когда американский президент склонял украинского расследовать дело против компании Burisma, к которой имеет отношение кандидат в президенты США Джозеф Байден.

Именно это дело является самым громким, ведь из-за него в Соединенных Штатах начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Впрочем, в итоге ее так и не завершили.

Какие еще скандалы возникали в отношениях США и Украины: