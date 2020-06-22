Зеленский переложил все скандалы в отношениях с США на Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все попытки втянуть наше государство во внутренние дела США тянутся еще со времен Петра Порошенко. Впрочем, он заверил, что Украина никогда не будет втягиваться и влиять на внутреннюю политику другого государства.
О трудностях в украинско-американских отношениях Владимир Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое опубликовал Офис Президента Украины.
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Я не знаю, как это было до меня. Действительно, существовали проблемы в отношениях между Украиной и США. И сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, происходит внедрение санкций, есть поддержка двух партий и лично президента Дональда Трампа,
– заявил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что это очень важно для Украины, поэтому он не хочет испортить отношения с одним из наиболее влиятельных союзников для нашего государства.
"Я об этом говорил с Трампом, с Майком Помпео. Они понимают, что эти кейсы, через которые втягивают Украину – это все было еще во времена предыдущего президента", – заявил глава государства.
Президент также подчеркнул, что в США из-за этого относились к Украине как к "скандальной стране". По его словам, такая оценка ему не нравится, поскольку мы является совсем другой страной.
Почему слова Зеленского – не совсем правда
Большинство скандалов в украинско-американских отношениях произошли действительно во времена и при участии пятого президента. Впрочем, к самому громкому скандалу Петр Порошенко не имеет ни малейшего отношения.
Он касается разговора Трампа и Зеленского, когда американский президент склонял украинского расследовать дело против компании Burisma, к которой имеет отношение кандидат в президенты США Джозеф Байден.
Именно это дело является самым громким, ведь из-за него в Соединенных Штатах начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Впрочем, в итоге ее так и не завершили.
Какие еще скандалы возникали в отношениях США и Украины:
- Адвокат Трампа Руди Джулиани обвинял нардепа Сергея Лещенко и председателя НАБУ Артема Сытника во вмешательстве в выборы США. Они якобы способствовали кандидату Хиллари Клинтон (информацию признали бездоказательной. Есть подозрения, что все сфальсифицировала Россия).
- Джозеф Байден просил Петра Порошенко уволить генпрокурора Шокина за якобы дело Burisma. Пленки с записями разговора выложили в сети (правоохранители в Украине ведут расследование).