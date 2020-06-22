Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі спроби втягнути нашу державу у внутрішні справи США тягнуться ще з часів Петра Порошенка. Втім він запевнив, що Україна ніколи не буде втягуватися й впливати на внутрішню політику іншої держави.

Про труднощі в українсько-американських відносинах Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, яке опублікував Офіс Президента України.

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Я не знаю, як це було до мене. Дійсно, існували проблеми у відносинах між Україною і США. Та зараз у нас двопалатна підтримка України з боку Сполучених Штатів, відбувається впровадження санкцій, є підтримка двох партій і особисто президента Дональда Трампа,

– заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це є дуже важливим для України, тож він не хоче зіпсувати відносин з одним з найбільш впливових союзників для нашої держави.

"Я про це говорив з Трампом, з Майком Помпео. Вони розуміють, що ці кейси, через які втягують Україну – це все було ще за часів попереднього президента", – заявив глава держави.

Президент також підкреслив, що у США через це ставилися до України як до "скандальної країни". За його словами, така оцінка йому не подобається, оскільки ми є зовсім іншою країною.

Чому слова Зеленського – не зовсім правда

Більшість скандалів в українсько-американських відносинах сталися справді в часи й за участі п'ятого президента. Втім до найгучнішого скандалу Петро Порошенко не має найменшого відношення.

Він стосується розмови Трампа і Зеленського, коли американський президент спонукав українського розслідувати справу проти компанії Burisma, до якої причетний кандидат у президенти США Джозеф Байден.

Саме ця справа є найгучнішою, адже через неї у Сполучених Штатах розпочали процедуру імпічменту Дональда Трампа. Втім у підсумку її так і не завершили.

Які ще скандали виникали у відносинах США й України: