Зеленский поблагодарил Пленковича за поддержку движения Украины в ЕС и важную оборонную помощь. Еще одной темой разговора стали санкции против России.

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Провел переговоры с премьер-министром Хорватии. Сообщил о ходе противодействия агрессии России. Обсудили важность усиления санкционного давления на Россию. Поблагодарил за поддержку движения Украины в ЕС, за важную оборонную помощь,

– сообщил Зеленский.

Также в течение дня Зеленский провел разговор с Гитанасом Науседой – президентом Литвы.

Украинский лидер призвал ЕС поднять для России цену агрессии против Украины. Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо ужесточить санкции.

Также Зеленский поблагодарил литовского коллегу за поддержку Украины.

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