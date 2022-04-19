Зеленський подякував Пленковичу за підтримку руху України до ЄС та важливу оборонну допомогу. Ще однією з тем розмови стали санкції проти Росії.

Зауважте В інших країнах займало роки, а в нас – тиждень, – Зеленський про вступ до ЄС та опитувальник

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Хорватії. Повідомив про перебіг протидії агресії Росії. Обговорили важливість посилення санкційного тиску на Росію. Подякував за підтримку руху України до ЄС, за важливу оборонну допомогу,

– повідомив Зеленський.

Зауважте – Вечірнє звернення Зеленського за 18 квітня: дивіться відео