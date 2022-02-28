Зеленский поблагодарил Румынию: чем помогла страна
28 февраля 2022 , 12:44Читати новину українською
Источник:твиттер Владимир Зеленский
На своей странице в социальной сети твиттер Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил и рассказал, чем помогла Румыния.
Владимир Зеленский написал, что благодарит Румынию за весомый вклад в обороноспособность Украины.
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Кроме того, он обратился к президенту Румынии Клаусу Иоганнису. "Спасибо за поддержку членства Украины в Европейском Союзе. Чувствуем политическую и оборонную поддержку наших партнеров", – сообщил Владимир Зеленский.
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