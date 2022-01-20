Каждая страна – это имена, – Зеленский
В торжествах приняли участие президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и другие политики. Все они в руках держали цветы.
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У памятного колокола объявили фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 киборг, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.
После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия. После этого президент и чиновники возложили цветы к колоколу.
Каждая страна – это имена. Каждое имя – это судьба. Спасибо всем, кто вписал свои имена в историю, чтобы судьба Украины была свободной,
– заявил Зеленский.
В Киеве состоялись торжества по случаю памяти павших киборгов / Фото Офиса Президента
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что бои за аэродром в очередной раз показали, что сила духа украинцев сильнее бетона и российского оружия.
День памяти киборгов: главное
- 20 января 2015 года завершились бои за Донецкий аэропорт. Оборона аэродрома длилась 242 дня.
- Пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал аэропорта.
- После того военное руководство Украины решило вывести наших защитников из разрушенного аэропорта. 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.
- В течение 18 – 21 января 2015 года погибли 58 киборгов, которые мужественно защищали аэропорт от врага. Теперь подвиг наших героев является символом несокрушимости, ведь сам враг прозвал украинских военных "киборгами".