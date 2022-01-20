Кожна країна – це імена, – Зеленський

В урочистостях взяли участь президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков та інші політики. Усі вони в руках тримали квіти.

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Біля пам'ятного дзвона оголосили прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни. Серед них – 51 кіборг, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт.

Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї. Після того президент та чиновники поклали квіти до дзвона.

Кожна країна – це імена. Кожне ім'я – це доля. Дякуємо всім, хто вписав свої імена в історію, щоб доля України була вільною,

– заявив Зеленський.

У Києві відбулися урочистості з нагоди вшанування пам'яті полеглих кіборгів / Фото Офісу Президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що бої за летовище вкотре показали, що сила духу українців сильніша за бетон та російську зброю.

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