Президент Украины 17 февраля находится с визитом в Донецкой области. В его рамках Зеленский посетил и Авдеевку.

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Президент почтил память погибших в боях за Авдеевку

В Авдеевке Зеленский почтил память украинских защитников, погибших в боях за город. Глава государства возложил цветы к Мемориалу погибших на Донбассе бойцов.

Кроме президента, в церемонии приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Мемориал памяти в Авдеевке: что известно

Памятный знак украинским военным, погибшим, защищая Авдеевку, был установлен в сентябре 2017 года по инициативе командования 72-й отдельной механизированной бригады. Мемориал имеет вид креста, возле него расположена подбитая в боях военная техника и осколки вражеских снарядов.

Посреди мемориала – памятник Герою Украины майору Андрею Кизилу, заместителю командира 1-го механизированного батальона 72-й ОМБР. Он погиб в бою 29 января 2017 года.

Слева и справа от памятника расположены гранитные мемориальные плиты. На которых нанесены имена военных Вооруженных сил и добровольческих формирований, павших в боях за освобождение Авдеевки.

Вдоль памятного знака возвышаются 14 флагштоков с флагами воинских частей и добровольческих военизированных формирований, личный состав которых участвовал в боях за город.

Обратите внимание! Зеленский 17 февраля посетил и передовую. Там продолжаются активные обстрелы: оккупанты продолжают открывать огонь. Президент осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям ВСУ. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin и NLAW и гранатомете М141.

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