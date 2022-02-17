Президент України 17 лютого перебуває з візитом в Донецькій області. У його межах Зеленський відвідав і Авдіївку.

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Президент вшанував пам'ять загиблих у боях за Авдіївку

В Авдіївці Зеленський вшанував пам'ять українських захисників, які загинули в боях за місто. Глава держави поклав квіти до Меморіалу пам'яті загиблих на Донбасі бійців.

Окрім президента, у церемонії взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Меморіал пам'яті в Авдіївці: що відомо

Пам'ятний знак українським військовим, які загинули, захищаючи Авдіївку, встановили у вересні 2017 року за ініціативою командування 72-ї окремої механізованої бригади. Меморіал має вигляд хреста, біля нього розташована підбита в боях військова техніка й осколки ворожих снарядів.

Посередині меморіалу – пам'ятник Герою України майору Андрію Кизилу, заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБР. Він загинув у бою 29 січня 2017 року.

Ліворуч та праворуч від пам'ятника розташовані гранітні меморіальні плити. На яких нанесені імена військових Збройних сил та добровольчих формувань, полеглих у боях за звільнення Авдіївки.

Уздовж пам'ятного знака височать 14 флагштоків з прапорами військових частин та добровольчих воєнізованих формувань, особовий склад яких брав участь у боях за місто.

Зверніть увагу! Зеленський 17 лютого відвідав і передову. Там тривають активні обстріли: окупанти продовжують відкривати вогонь. Президент оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, які передали підрозділам ЗСУ. Зокрема, мовиться про протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW та гранатомет М141.

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