Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Об этом написал в своих соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также Рада уволила с должности главы Фонда госимущества Рустема Умерова

Что еще сказал Железняк

Нардеп опубликовал фотографию проекта постановления Верховной Рады, внесенного украинским лидером. На нем можно увидеть, что Умерова предлагают сделать новым главой Министерства обороны Украины.

Как пояснил Железняк, кандидатуру Умерова сначала должен рассмотреть комитет Верховной Рады по обороне. После этого должно состояться еще рассмотрение в зале, которое запланировано на среду, 6 сентября.



Проект постановления о назначении Умерова новым министром обороны / Фото Ярослава Железняка

Кто такой Умеров

Рустем Умеров является этническим татарином и мусульманином. Уроженец Узбекистана начал свою политическую карьеру в Украине в 2019 году, когда стал народным депутатом от "Голоса". В 2022 году он покинул эту партию.

7 сентября 2022 года Умерова назначили на должность председателя Фонда государственного имущества Украины. 3 сентября 2023 года президент Украины выдвинул его кандидатуру на должность нового министра обороны вместо Алексея Резникова. 5 сентября 2023 года Верховная Рада сняла Умерова с должности руководителя Фонда госимущества.

К слову, 24 Канал подготовил полную биографию Рустема Умерова. Почитать ее можно – здесь.

Как отреагировал Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал возможность назначения Рустема Умерова новым министром обороны Украины. В своих соцсетях он обнародовал заявление Президиума Меджлиса.

Рустем Умеров один из представителей коренного крымскотатарского народа, родина которого Крым с февраля 2014 находится под российской оккупацией. Он родился в местах депортации крымскотатарского народа, однако вырос в родном Крыму, получил высшее образование и вступил в профессиональную деятельность в условиях независимого Украинского государства,

– говорится в сообщении.

В заявлении указано, что Меджлис крымскотатарского народа поддерживает кандидатуру Умерова на должность главы Минобороны. Отмечается, что представительный орган крымских татар будет принимать и в дальнейшем все меры для консолидации украинского общества и объединения международного сообщества с целью отражения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. Также Меджлис в этом заявлении выразил благодарность ВСУ и другим формированиям Сил обороны "за мужество и героизм в защите территориальной целостности Украинского государства".



Заявление Меджлиса крымскотатарского народа / Фото Рефата Чубарова