Отметим, что Умеров должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Голосование должно состояться 6 сентября.

Важно Обладает безупречной репутацией и нацелен на деоккупацию Крыма: что известно о Рустеме Умерове

ВРУ уволила Умерова

Как стало известно, парламент поддержал увольнение с поста председателя ФГИУ Рустема Умерова. "За" проголосовали 302 депутата.

Ждем сегодня внесение предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование,

– написал нардеп Ярослав Железняк.



Голосование за увольнение Умерова / фото Ярослава Железняка

Что этому предшествовало