Зауважимо, що Умєров має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Голосування має відбутись 6 вересня.

Важливо Має бездоганну репутацію й націлений на деокупацію Криму: що відомо про Рустема Умєрова

ВРУ звільнила Умєрова

Як стало відомо, парламент підтримав звільнення з посади Голови ФДМУ Рустема Умєрова. "За" проголосували 302 депутати.

Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра голосування,
– написав нардеп Ярослав Железняк.


Голосування за звільнення Умєрова / фото Ярослава Железняка

Що цьому передувало

  • Нагадаємо, що напередодні голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він повинен стати новим міністром оборони країни.
  • Зазначимо, що Умєров подав заяву 4 вересня.
  • Цього ж дня Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.
  • Американські журналісти вважають, що призначення кримського татарина на посаду міністра оборони України дає щонайменше два чіткі сигнали. Зокрема, воно свідчить про наміри України.
  • Журналісти пояснюють, що загалом призначення Умєрова подає чіткі сигнали як противникам, так і союзникам Києва.
  • До речі, журналісти також пригадали, що Рустем Умєров був головою комісії України з моніторингу міжнародної фінансової та військової допомоги під час війни. Ба більше, працюючи головою Фонду державного майна, він активізував приватизаційні процеси в країні.