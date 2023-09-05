Зауважимо, що Умєров має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Голосування має відбутись 6 вересня.

Важливо Має бездоганну репутацію й націлений на деокупацію Криму: що відомо про Рустема Умєрова

ВРУ звільнила Умєрова

Як стало відомо, парламент підтримав звільнення з посади Голови ФДМУ Рустема Умєрова. "За" проголосували 302 депутати.

Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра голосування,

– написав нардеп Ярослав Железняк.



Голосування за звільнення Умєрова / фото Ярослава Железняка

Що цьому передувало