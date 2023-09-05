Президент України Володимир Зеленський 5 вересня подав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Про це написав у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

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Що ще сказав Железняк

Нардеп опублікував фотографію проєкту постанови Верховної Ради, який вніс український лідер. На ньому можна побачити, що Умєрова пропонують зробити новим головою Міністерства оборони України.

Як пояснив Железняк, кандидатуру Умєрова спочатку має розглянути комітет Верховної Ради з питань оборони. Після цього має відбутися розгляд в залі, який запланований на середу, 6 вересня.



Проєкт постанови щодо призначення Умєрова новим міністром оборони / Фото Ярослава Железняка

Хто такий Умєров

Рустем Умєров є етнічним татарином та мусульманином. Уродженець Узбекистану почав свою політичну кар'єру в Україні у 2019 році, коли став народним депутатом від "Голосу". У 2022 році він залишив цю партію.

7 вересня 2022 року Умєрова призначили на посаду голови Фонду державного майна України. 3 вересня 2023 року президент України висунув його кандидатуру на посаду нового міністра оборони замість Олексія Резнікова. 5 вересня 2023 року Верховна Рада зняла Умєрова з посади керівника Фонду держмайна.

До слова, 24 Канал підготував повну біографію Рустема Умєрова. Почитати її можна – тут.

Як відреагував Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував можливість призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони України. У своїх соцмережах він оприлюднив заяву Президії Меджлісу.

Рустем Умєров один із представників корінного кримськотатарського народу, батьківщина якого Крим з лютого 2014 року перебуває під російською окупацією. Він народився у місцях депортації кримськотатарського народу, проте виріс у рідному Криму, здобув вищу освіту та вступив у професійну діяльність в умовах незалежної Української держави,

– мовиться у повідомленні.

У заяві вказано, що Меджліс кримськотатарського народу підтримує кандидатуру Умєрова на посаду голови Міноборони. Наголошується, що представницький орган кримських татар вживатиме й надалі всіх заходів для консолідації українського суспільства та об'єднання міжнародної спільноти з метою відсічі російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Також Меджліс у цій заяві висловив подяку ЗСУ та іншим формуванням Сил оборони "за мужність і героїзм у захисті територіальної цілісності Української держави".



Заява Меджлісу кримськотатарського народу / Фото Рефата Чубарова