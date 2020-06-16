Президент Владимир Зеленский подал в суд иск против известного украинского художника, а также телеведущего Сергея Пояркова. Иск касается "угроз или насилия в отношении государственного общественного деятеля".

Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Об этом говорится в расписании заседаний суда.

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Так, первое слушание по делу запланировано на 30 июня и должно начаться в 13:30. Председательствовать на нем будет судья Татьяна Левицкая.

Заметим, что СБУ с октября 2019 года расследовала уголовное производство по делу об угрозах в адрес президента Владимира Зеленского со стороны художника. Следствие считает, что в своих публичных выступлениях Поярков критиковал главу государства и угрожал ему убийством.

В январе Пояркову сообщили о подозрении в этом деле, суд тогда избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В марте в текст подозрения внесли изменения. А уже 27 марта расследование уголовного производства завершили, материалы дела передали Пояркову и его защитнику для ознакомления.

Как Поярков угрожал Зеленскому

Как говорится в опубликованных в Едином государственном реестре судебных материалах дела, Пояркову инкриминируют угрозы в адрес Зеленского на опубликованных в ютюб роликах.

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По данным СБУ, на одном из видео он, обращаясь к президенту сказал:

Потому что если, не дай Бог, что-то у тебя не получится, мы найдем твою "пятую точку", мы тут рядом, мы далеко не бежали, мы будем заботиться о нашем украинском народе. И если ты, пад*а, будешь д*очить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем.

Заметим, что в своих авторских программах на телеканале "Прямой" Поярков также называл Зеленского "маленьким чмом", "криворожским с**кунчиком", а его отца – тупым.

Обратите внимание! Вменяемая Пояркову статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кстати, в угрозах убийством президента обвиняют также народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину и волонтерку Марусю Зверобой.