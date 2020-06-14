Волонтер и ветеран войны на Донбассе Алена Самбул, более известная, как Маруся Звиробий, снова отличилась неоднозначной публикацией в сторону украинского президента Владимира Зеленского. Правда, впоследствии Маруся Звиробий заявила, что это сделали хакеры, которые взломали ее страницу. Само сообщение пока недоступно, поскольку волонтер его удалила.

Скандальное сообщение Звиробий: детали

Зверобой неоднозначно прокомментировала новость о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом. По информации СМИ, ее сообщение появилось 12 июня, но после осуждения и критики со стороны общественности исчезло. Пока в сети доступен только скриншот. Об этом пишет 24 канал.

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В своей публикации, она, в частности, президента назвала "зеленой сволочью". Также вспомнила дела подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и супругов Грищенко. По убеждению "Зверобой", Зеленский издевается, как над вышеупомянутыми лицами, так и над их родными и близкими.

В завершение, женщина подчеркнула, чтобы президент с женой бежали в Израиль, пока их не повысили за ноги за уничтожение Украинского Государства.

Внимание! Ненормативная лексика!

Неоднозначное сообщение Марусе зверобой в сторону президента Зеленского / Скриншот

Если коротко, уверена, что Ленка нас зря обнадеживает. Стопудова ложь, что она COVID-19 заболела. Задача зеленой четы теперь не угрожать, а систематически постоянно вызывать жалость к себе. Ибо угрожать могут снова какие-то агрессивные тетки и невменяемые порохоботы х¥**в напихать,

– добавила Зверобой (это сообщение она не удаляла).

Сомнительные телеграмм-каналы, со своей стороны, пишут, что этим делом уже заинтересовался президент и поручил все расследовать председателю СБУ Ивану Баканову. У последнего, к слову, не будет проблем, поскольку канал Зверобой является публичным и он зарегистрирован на ее номер телефона. Таким, образом, СБУ спокойно сможет установить, был ли взлом.

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Что об инциденте говорит Зверобой и ее подруга София Федина

14 июня сначала появилась реакция парламентария от "Европейской солидарности" Софии Федины. Она рассказала, что поговорила со Зверобой, и, оказывается, что ее страницу взломали хакеры.

ФСБшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу,

– отметила Федина.

Прокомментировала скандал с публикацией и сама Зверобой. Эти события волонтер прокомментировала, как "бросили "порнографию" нам для бодрости". Также она подчеркнула, что войска с Донбасса действующая власть отводит, в то же время ветеранов массово бросают за решетку.

Позор. Теплая ванна по обсасовке постиков поглотила любые инициативы к активному сопротивлению. Не много ли нас в Фейсбуке? Не мало ли нас на улице? Такой расклад демонтирует государство вашими задницами намертво вмонтированными в удобные диванчики и засыпанные информационным попкорном, в котором так страшно кого-то оскорблять. Вас убивают, а вам страшно врагов оскорблять,

– отметила Зверобой.

В завершение, волонтер отметила, что все вышесказанное – реалии "зеленой" Украины. В то же время болезнь сцикунизма – заразная (недоброжелатели называют президента Зеленского "сцикуном" из-за нежелания пересдать анализы во время предвыборной кампании и неуверенных шагов относительно войны на Донбассе – 24 канал).

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Что известно о предыдущей скандал в отношении Зеленского с участием Зверобой и Федины

26 октября 2019 года президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

Женщин возмутило поведение главы государства. Во время своих высказываний они применили ненормативную лексику, а также говорили об опасности от пребывания президента на передовой.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Зверобой.

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