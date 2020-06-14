Волонтерка та ветеранка війни на Донбасі Олена Самбул, більш відома, як Маруся Звіробій, знову відзначилася неоднозначним дописом у бік українського президента Володимира Зеленського. Щоправда, згодом Маруся Звіробій заявила, що це зробили хакери, які зламали її сторінку. Саме повідомлення наразі є недоступним, оскільки волонтерка його видалила.

Скандальний допис Звіробій: деталі

Звіробій неоднозначна прокоментувала новину про те, що перша леді України Олена Зеленська захворіла на коронавірус. За інформацією ЗМІ, її допис з’явився 12 червня, але після осуду та критики з боку громадськості зник. Наразі у мережі є доступним лише скриншот. Про це пише 24 канал.

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У своєму дописі, вона, зокрема, президента назвала "зеленою сволотою". Також пригадала справи підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета – Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та подружжя Грищенків. На переконання "Звіробій", Зеленський знущається як над вищезазначеними особами, так і над їхніми рідними та близькими.

На завершення, жінка наголосила, щоб президент із дружиною втікали в Ізраїль, поки їх не підвисили за ноги за знищення Української Держави.

Увага! Ненормативна лексика!



Неоднозначний допис Марусі Звіробій у бік президента Зеленського / Скриншот

Якщо коротко, впевнена, що Лєнка нас даремно обнадьожує. Стопудова брехня, що вона на COVID-19 захворіла. Задача зеленої чоти тепер не погрожувати, а систематично постійно викликати жалість до себе. Бо за погрожувати можуть знову якісь агресивні тьотки та невмєняємі порохоботи х¥**в напихать,

– долала Звіробій (цей допис вона не видаляла).

Сумнівні телеграм-канали, зі свого боку, пишуть, що цією справою вже зацікавився президент і доручив все розслідувати голові СБУ Іванові Баканова. Останній, до слова, не матиме проблем, оскільки канал Звіробій є публічним і його зареєстровано на її номер телефону. Таким, чином, СБУ спокійно зможе встановити, чи був злам.

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Що про інцидент каже Звіробій і її подруга Софія Федина

14 червня спершу з’явилася реакція парламентарки від "Європейської солідарності" Софії Федини. Вона розповіла, що поговорила зі Звіробій, і, виявляється, що її сторінку заламали хакери.

ФСБшні хакери прогресують. Не здивуюсь, якщо наступними об’єктами атак стануть мої сторінки. Напевно, комусь бракує матеріалів до нашої справи,

– зауважила Федина.

Прокоментувала скандал із дописом і сама Звіробій. Ці події волонтерка, як "вкинули "порнографії" нам для бодрості". Також вона підкреслила, що війська з Донбасу чинна влада відводить, водночас ветеранів масово кидають за ґрати.

Ганьба. Тепла ванна з обсасування постиків поглинула будь-які ініціативи до активного спротиву. Чи не забагато нас у фейсбуці? Чи не замало нас на вулиці? Такий розклад демонтує державу вашими дупками намертво вмонтованими в зручні диванчики та засипані інформаційним попкорном, в якому так лячненько когось ображати. Вас вбивають, а вам лячненько ворогів ображати,

– зауважила Звіробій.

На завершення, волонтерка наголосила, що усе вищезазначене – реалії "зеленої" України. Водночас хвороба сцикунізму – заразна (недоброзичливці називають президента Зеленського "сцикуном" через небажаня перездати аналізи під час передвиборчої кампанії та невпевнені кроки щодо війни на Донбасі – 24 канал).

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Що відомо про попередній скандал щодо Зеленського за участю Звіробій і Федини

26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

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