Президент Володимир Зеленський подав до суду позов проти відомого українського художника, а також телеведучого Сергія Пояркова. Позов стосується "погроз або насильства щодо державного громадського діяча".

Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва. Про це мовиться розкладі засідань суду.

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Так, перше слухання у справі заплановане на 30 червня та має розпочатися о 13:30. Головуватиме на ньому суддя Тетяна Левицька.

Зауважимо, що СБУ з жовтня 2019 року розслідувала кримінальне провадження у справі про погрози на адресу президента Володимира Зеленського з боку художника. Слідство вважає, що у своїх публічних виступах Поярков критикував главу держави і погрожував йому вбивством.

У січні Пояркову повідомили про підозру в цій справі, суд тоді обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У березні в текст підозри внесли зміни. А вже 27 березня розслідування кримінального провадження завершили, матеріали справи передали Пояркову і його захиснику для ознайомлення.

Як Поярков погрожував Зеленському

Як мовиться в опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень матеріалах справи, Пояркову інкримінують погрози на адресу Зеленського на опублікованих у ютюб роликах.

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За даними СБУ, на одному з відео він, звертаючись до президента сказав:



Бо якщо, не дай Боже, щось у тебе не вийде, ми знайдемо твою "п’яту точку", ми ж тут поряд, ми далеко не тікали, ми будемо дбати за наш український народ. А якщо ж ти, пад*о, будеш д*очити на українську землю, то ми тебе радикально на шматки порвемо.

Зауважимо, що у своїй авторських програмах на телеканалі "Прямий" Поярков також називав Зеленського "маленьким чмом", "криворізьким с**кунчиком", а його батька – тупим.