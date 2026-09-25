Зеленский ответил на вопрос, понимает ли Трамп, что Путин не хочет заканчивать войну

Президент Украины подчеркивает, что именно Владимир Путин является агрессором – и не хочет завершать войну. По словам Зеленского, американская сторона оказывает большое влияние на геополитическую ситуацию. В частности, у Дональда Трампа есть инструменты давления на Россию.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами 25 сентября.

Понимает ли Трамп, что именно Путин не хочет заканчивать войну?

Прежде всего Владимир Зеленский подчеркнул важность двухпартийной поддержки санкционного законопроекта Линдси Грэма в Сенате.

По его словам, документ предусматривает мощные ограничительные меры против России, в частности санкции и тарифные инструменты, применение которых в настоящее время зависит от решения президента США.

К тому же вопрос о возможном ужесточении санкций против России также поднимался во время его беседы с Дональдом Трампом.

В то же время американский президент публично заявлял, что, по его мнению, и Украина, и Россия стремятся к завершению войны.

Зеленский отметил, что во время личной беседы озвучил Трампу свою позицию в отношении российского лидера. По его мнению, глава Кремля не демонстрирует готовности как можно быстрее завершить войну, поэтому санкционное давление на Москву, по его убеждению, необходимо усиливать.

Президент Украины также сообщил, что подробно обсудил этот вопрос с представителями команды Трампа, в том числе с министром финансов США Скоттом Бессентом, отвечающим за санкционную политику Вашингтона.

После встречи президентов переговорные команды продолжили работу, в частности, над возможными дальнейшими шагами и подготовкой новых встреч. По словам Зеленского, важно также определить дальнейшие действия США по санкциям против России.

Отметим, что во время выступления на полях Генассамблеи ООН президент Украины отмечал, что Путин все еще мечтает о захвате крупных украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Днепра.