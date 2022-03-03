Украинский президент подписал распоряжение, которое поможет Украине получить помощь от международных структур.
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Распоряжение для заключения соглашений с ЕС и МБРР
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение для обеспечения заключения договоров с Европейским Союзом и Международным банком реконструкции и развития,
– отметили ОП.
Там уточнили, что документы необходимы для предоставления финансовой поддержки Украине.
Глава государства также создал делегации для подписания документов с мировыми структурами.
Меморандум Украины и ЕС о помощи
Евросоюз 3 марта подписал Меморандум с Украиной о предоставлении стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Новость сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
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