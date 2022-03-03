Український президент підписав розпорядження, яке допоможе Україні отримати допомогу від міжнародних структур.

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Розпорядження для укладення угод з ЄС і МБРР

​​Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження задля забезпечення укладення договорів із Європейським Союзом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку,

– зазначили ОП.

Там уточнили, що документи потрібні для надання фінансової підтримки Україні.

Глава держави також утворив делегації для підписання документів зі світовими структурами.

Меморандум України та ЄС про допомогу

Євросоюз 3 березня підписав Меморандум з Україною про надання країні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Новину повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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