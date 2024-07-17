Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он отметил. что продолжается работа над тем, чтобы эта неделя стала действительно результативной в отношениях с нашими партнерами.

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Новая Стратегия морской безопасности Украины

В частности, президент провел совещание с внешнеполитической командой Офиса и МИД. По его словам, нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить войну на курс к ее справедливому завершению. Украинский лидер также выразил благодарность каждому, кто демонстрирует честное лидерство.

Также он подписал указ, который вводит в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Зеленский объяснил, что этот документ учитывает безопасности изменения и новации, в частности, в Черном море.

Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я собираюсь обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто так же, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил, кто помогает. В частности, работникам наших государственных институтов, нашим воинам, нашим специальным службам и всем представителям гражданского общества Украины, кто был привлечен к подготовке стратегии.